В поликлинике №7 городского округа Химки отметили Всемирный день здоровья

Особое внимание было уделено новому оборудованию, поступившему в поликлинику в рамках программы модернизации здравоохранения. Ирина Спирина сообщила, что к медучреждению прикреплено более 13 тысяч пациентов. В поликлинике работают пять терапевтов и десять узких специалистов, а также функционирует единственный в Химках дневной хирургический стационар.

В поликлинике №7 организовали профилактические акции. Желающие могли пройти диспансеризацию, измерить давление, сдать экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, получить консультации терапевтов. Такие мероприятия здесь проводят регулярно, приурочивая их к важным датам медицинского календаря.

Сотрудники поликлиники провели для посетителей экскурсию по обновленным отделениям, показав, как изменилась инфраструктура медучреждения за последний год.