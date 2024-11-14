Новый оториноларинголог начал прием в поликлинике № 6 Воскресенска

В поликлинике № 6 в Воскресенского городского округа начал проводить приемы врач-оториноларинголог Ирина Ложкина. Она готова помочь пациентам с проблемами горла, носа и ушей.

Ирина Ложкина — опытный специалист с высоким уровнем подготовки. Она окончила университет имени Пирогова и проходила ординатуру в научно-исследовательском институте имени Владимирского. В своей профессии она видит важную роль, ведь именно оториноларинголог помогает при заболеваниях дыхательных путей и слуха. Врач отметила, что часто именно к этому специалисту обращаются при болях в горле, заложенности носа или ушных болях.

«Я с детства мечтала стать врачом и помогать людям. Решение работать в Московской области связано с тем, что здесь моя семья и родные», — рассказала Ирина Алексеевна. Она поблагодарила сотрудников поликлиники № 6 за теплый прием и поддержку.

Теперь пациенты Воскресенской больницы могут рассчитывать на квалифицированную помощь в области оториноларингологии, что значительно расширяет возможности медицинского обслуживания.

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