В поликлинике №4 Коломенской больницы внедрили телемедицину

В поликлинике №4 Коломенской больницы работает два формата приема пациентов: очный и дистанционный. Телемедицина стала неотъемлемой частью повседневной работы. Врачи проводят до 50 онлайн-консультаций в день, и спрос на такой формат не снижается.

Записаться на дистанционный прием можно разными способами: через «Госуслуги», региональные сервисы, мобильные приложения или контакт-центр. Иногда запись на следующий прием в онлайн-формате оформляет сам врач во время текущей консультации.

Основной поток пациентов — те, кто получает льготные лекарства. Для них открыты специальные телемедицинские окна, что позволяет экономить время и снижает нагрузку на регистратуру. Пациенты выбирают удобное время и получают электронные рецепты без визита в поликлинику.

Телемедицина меняет подход к приему: маломобильные пациенты получают помощь из дома, а врачи быстрее решают вопросы, которые не требуют осмотра.

Онлайн-консультации позволяют продлевать рецепты, обсуждать анализы, получать направления на плановые исследования, уточнять лечение после обследований и даже закрывать больничные дистанционно. Будущие мамы могут общаться с врачом в спокойной обстановке.

Жители микрорайона активно подключаются к новому формату, и поликлиника работает быстрее, решая вопросы пациентов без очередей и лишних поездок.