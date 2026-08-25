В поликлинике № 2 Павловского Посада начал прием офтальмолог Дмитрий Гамбарян

Дмитрий получил высшее образование в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина, а затем прошел ординатуру в Пензенском институте усовершенствования врачей — филиале Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.

Павловский Посад специалист выбрал не случайно: он родом из деревни неподалеку и с детства часто бывал в городе. Решение стать частью медицинского учреждения укрепило знакомство с больницей: врача привлекло современное офтальмологическое оборудование и атмосфера в коллективе.

Первые профессиональные шаги Дмитрий делает с опытным наставником — заведующим дневным стационаром офтальмологического профиля Саидкамоловым Саидикромом. Поддержка наставника помогает молодому врачу быстрее освоиться.