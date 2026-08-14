В поликлинике № 4 в Балашихе прошла «Ночь диспансеризации»

13 августа в поликлинике № 4 городского округа Балашиха состоялось мероприятие «Ночь диспансеризации». Прием вели с 8 утра до 12 ночи, что позволило принять около 400 горожан.

Заведующая поликлиникой Нина Полтава рассказала, что организация акции была улучшена с учетом опыта прошлых мероприятий. Для ранних посетителей выделили отдельный маршрут — «зеленую дорожку», что позволило им спокойно пройти нужные обследования.

Программа диспансеризации включала осмотр у терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, хирурга, ЛОРа и двух онкологов. Врачи осматривали кожу, ротовую полость и носоглотку — направления, которые люди часто откладывают.

Отдельное внимание уделили ультразвуковой диагностике. Заведующая объяснила, что пациенты хотят проверить брюшную полость, малый таз, щитовидную железу, пройти гинекологическое УЗИ, поэтому был усилен штат врачей-узистов.

Жители могли сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, пройти онкоскрининг и репродуктивную диспансеризацию. Главная цель такой работы — выявить возможные проблемы на ранней стадии, когда лечение дает лучший результат.

Учитывая большое количество положительных отзывов, следующая диспансеризация в таком формате запланирована на октябрь 2026 года. Медики уверены, что практика оказалась полезной.