Новая врач-педиатор начала работать в Лобненской поликлинике

В Лобне появился новый врач-педиатр. Специалист Ярина Яворская присоединилась к команде детской поликлиники и уже начала активно работать с маленькими пациентами.

Ярина Яворская окончила Украинскую медицинскую стоматологическую академию по специальности «Педиатрия» и прошла сертификацию в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова. Врач начала свою работу в Лобненской поликлинике и уже успела провести профосмотр для более чем 50 двухлетних детей.

«Первая неделя прошла немного волнительно, но коллектив помог, и я быстро включилась в работу. Мне нравится работать с детьми, я всегда нахожу с ними общий язык и легко общаюсь с родителями», — рассказала Ярина Яворская.

Напоминаем, что кадровая проблема остается одной из главных тем в рамках программы «Модернизация первичного звена», целью которой является обеспечение медицинской помощи рядом с домом или работой для всех жителей. Для привлечения врачей действуют меры соцподдержки, такие как «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам» и другие.

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