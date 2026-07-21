В поликлинике городского округа Власиха начали работать два новых педиатра

С 1 июля в поликлинике городского округа Власиха приступили к работе два новых врача-педиатра: Арина Гундина и Кристина Качановская.

Кристина Качановская окончила Тверской государственный медицинский университет в 2019 году и по распределению мужа приехала во Власиху. Сначала она работала в детском отделении военной поликлиники, затем ненадолго перешла в 123-ю медсанчасть, но вскоре вернулась, когда в поликлинике открылась вакансия.

За шестнадцать лет главный врач поликлиники Ольга Тульчинская собрала команду квалифицированных специалистов. Штат педиатров почти всегда полностью укомплектован, есть все необходимые узкие специалисты, налажено сотрудничество с НИКИ детства для оказания специализированной помощи детям.

Благодаря энтузиазму и инициативе главного врача маленькие пациенты получают медицинские услуги, соответствующие уровню более высокого учреждения здравоохранения. Работа поликлиники получает только положительные отзывы.