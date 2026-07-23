В поликлинике городского округа Котельники дети сами бегут на прием к врачу-педиатру

В Котельниковской поликлинике работает врач-педиатр Татьяна Анатольевна Наумчик, к которой дети идут без страха. Она отдала профессии 36 лет и за это время помогла вырасти не одному поколению ребят.

Татьяна Анатольевна с детства мечтала стать детским врачом. После школы она поступила во Второй Московский государственный медицинский институт имени Н. И. Пирогова.

Секрет своего долголетия в профессии Татьяна Анатольевна объясняет просто: успех невозможен без любви к делу и пациентам. Врач должен постоянно учиться, ведь знания устаревают. Только сочетая опыт и душевную теплоту, можно добиться, чтобы малыши не плакали на приеме.

Одна из семей, которая пришла на прием, — яркий пример того, как доктор становится своим. Здесь уже трое детей выросли с Татьяной Анатольевной. Старшая девочка недавно отметила девятнадцатый день рождения и перешла во взрослую поликлинику. А двое младших — 11 и 9 лет — все еще ходят к своему любимому врачу.

Их мама Александра поделилась своими впечатлениями: «Татьяна Анатольевна очень душевная, всегда поймет и поможет. Если что-то случилось, мы можем приехать без записи, по-человечески, когда совсем прижало. Она никогда не откажет».