В поликлинике Черноголовки появились два новых медицинских аппарата

В городской поликлинике городского округа Черноголовка появились два новых аппарата для диагностики зрения. Их закупили по государственной программе Московской области.

Первый аппарат — периметр АПП 960. По словам врача-офтальмолога Марии Беряковой, он необходим для выявления и наблюдения таких заболеваний, как глаукома, отслойка сетчатки, хронические заболевания зрительного нерва и сетчатки. Этот аппарат помогает контролировать правильность лечения пациентов с глаукомой и другими заболеваниями головного мозга.

Второй аппарат — монитор-проектор Topcon CC-100. Он используется для определения остроты зрения у детей и взрослых. С его помощью можно подбирать очки и контактные линзы, определять ведущий глаз и оценивать бинокулярность зрения.