В подразделении Дмитровского техникума открылся новый учебный класс

В структурном подразделении №3 Дмитровского техникума прошел Единый день открытых дверей. Ученикам предложили не просто послушать о профессиях, а попробовать себя в них.

Главным событием стало открытие новой учебной аудитории-лаборатории по профессии монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Ее создали на базе кафедры «ПРОМТЕХ-Дубна». Направление новое — первый набор составил 50 человек. Теперь студенты смогут получать практические навыки не только на предприятиях-партнерах, но и в учебном заведении. Занятия ведут действующие специалисты предприятия — крупнейшего резидента ОЭЗ «Дубна».

«Сегодня наше предприятие обладает портфелем заказов на 10 лет вперед — а значит, это стабильность для сотрудников», — отметил генеральный директор компании «Промтех-Дубна» Тарас Рассолов.

Будущим абитуриентам показали спектр направлений: от медицины до сварки, пожарного дела, графического дизайна и индустрии красоты. Всего здесь обучают более чем десяти профессиям. И главное — в этот день все можно было попробовать.

В руководстве техникума рассказали, что сейчас на первый план выходят рабочие профессии. Предприятиям остро нужны автомеханики, сварщики, операторы, наладчики станков. В следующем году список направлений расширят: планируется набор на специальности «конгрессно-выставочная деятельность» и «лечебное дело».