В Подольском родильном доме заработали два новых УЗИ-аппарата

В Подольском родильном доме появились два новых аппарата для ультразвукового исследования — стационарный корейский V7‑RUS и мобильный российский «РуСкан 70П». Оборудование уже начали использовать для скрининга беременных.

Врачи проводят обязательные ультразвуковые исследования на сроках 11–14 и 18–21 недель. Процедуру можно пройти бесплатно по полису ОМС. Благодаря высокой детализации изображений специалисты могут оценить развитие мозга и внутренних органов будущего ребенка и вовремя заметить возможные патологии.

Благодаря 3D- и 4D-режимам родители могут увидеть объемное изображение плода. Это делает диагностику более наглядной для семьи.

Врач ультразвуковой диагностики Джамила Ахмедова, работающая на аппарате V7‑RUS, отметила, что система удобна в управлении и выдает результаты с высокой точностью.

Новое оборудование поступило в роддом по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг.».