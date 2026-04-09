В подольском роддоме за три месяца родилось более 700 детей

За первые три месяца текущего года в Подольском роддоме на свет появились 706 малышей. Из них 366 мальчиков и 340 девочек. Самый крупный новорожденный весил 4760 граммов.

В роддоме сообщили, что среди имен, которые родители выбирали для своих детей, были как популярные (Василиса, Варвара, Анастасия, Александр и Артем), так и редкие, например, Каталея.

Подольский роддом постоянно работает над повышением уровня комфорта и безопасности для мамочек и малышей. Врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Густомесов рассказал, что в его отделении оказывают помощь недоношенным детям, а также малышам с проблемами дыхательной или сердечно-сосудистой системы.

«У нас есть и открытые реанимационные системы, и кувезы, где можно выхаживать ребенка на любом сроке. При необходимости используем ультразвуковое оборудование, приглашаем узких специалистов», — отметил врач.

Для рожениц оборудованы палаты для мягких родов с джакузи, обстановка в которых приближена к домашней. В роддоме подчеркнули, что мягкие роды сейчас одни из самых востребованных, как и партнерские роды.