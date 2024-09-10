Новый детский сад открыли в микрорайоне Климовск в Подольске

В подольском микрорайоне Климовск на Школьной улице открыли современный детский сад. Он рассчитан на 240 мест.

Площадь нового здания составляет три тысячи квадратных метров. В детском саду разместятся 10 групп для малышей в возрасте от полутора до семи лет. Там обустроили кабинеты медсестры, логопеда и психолога, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы. Во дворе построены площадки с безопасным покрытием, верандами, игровыми и спортивными комплексами.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что учреждение возвели при поддержке губернатора Андрея Воробьева по областной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».