В подольской школе № 22 продолжается капитальный ремонт

В Подольске в школе № 22, расположенной на проспекте Юных Ленинцев, дом № 90, активно ведутся работы по капитальному ремонту. Специалисты завершили демонтаж старых конструкций и приступили к установке новых перегородок.

На втором и третьем этажах засыпают керамзит и заливают стяжку полов. Руководитель проекта Артем Гаськов сообщил, что на объекте работают 20 строителей и три инженерно-технических сотрудника, также задействованы две единицы техники.

Следующий этап — ремонт кровли, который начнется с установлением теплой погоды. После этого проведут замеры для изготовления и установки новых окон. Фасад здания планируют облицевать керамической плиткой.

Ремонт выполняет компания «АгроСтройАльянс». В рамках программы капитального ремонта в образовательном учреждении заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Территория вокруг школы будет благоустроена, а учебные классы получат новую мебель и современное техническое оснащение.

Завершение капитального ремонта и открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.