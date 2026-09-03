В подольской школе имени Куимова открыли два агрокласса для школьников

Два специализированных агрокласса открыли в школе имени Героя России Куимова в Подольске. В них будут заниматься более 50 учеников седьмого и десятого классов. Проект реализуют при поддержке компании «Логика Молоко».

Первый урок школьники провели в лаборатории контроля качества. Они определяли термоустойчивость молока, выполняли йодокрахмальную пробу и самостоятельно приготовили йогурт. Практические занятия позволили ребятам увидеть применение знаний по химии и биологии в пищевой промышленности.

«Мы с прошлого года являемся участниками проекта „Кадры в ОПК“. Выпустили одиннадцатый класс, и с этого учебного года у нас открылось два агрокласса. Первый — это предпрофильный седьмой агротехнологический класс и предпрофессиональный десятый», — рассказала директор школы имени Куимова Алена Троянова.

По словам инженера «Логики Молока» Эдуарда Султанова, компания планирует развивать сеть агроклассов в других городах и участвовать в их оснащении. Специалисты предприятия также намерены проводить для школьников практические занятия.

Компания отмечает высокий уровень автоматизации современного производства и реализацию проектов по переводу отдельных операций с ручного на автоматизированный режим.