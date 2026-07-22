В Подольской областной клинической больнице провели редкую операцию на ухе

В Подольской областной клинической больнице прооперировали молодую жительницу Краснодара с редким заболеванием — дегисценцией верхнего полукружного канала. Из-за этой патологии пациентка теряла слух и начала слышать движение своих глаз и ток крови в организме.

Кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург Алексей Димерцев отметил, что такие случаи встречаются крайне редко. Ранее он проводил подобную операцию в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова. Теперь же, после трудоустройства в Подольскую областную клиническую больницу, доктор провел редкую операцию по ОМС на правом ухе пациентки.

Во время хирургического вмешательства медики выпилили небольшой фрагмент кости, который затем наложили на дефект основания черепа и скрепили титановыми фиксаторами. В Подмосковье такую операцию выполняли впервые.

После первой операции слух пациентки полностью восстановился, но симптомы появились с левой стороны. Врачи прооперировали Арину Манушину еще раз. Девушка — фельдшер, и из-за напряженного графика могла потерять работу. Благодаря проведенному лечению она начала возвращаться к привычной жизни.