В Подольской детской больнице успешно провели сложную операцию подростку

В деревне Бородино в Подольской детской больнице хирурги провели операцию подростку. Они удалили ей селезенку, размеры которой превышали 25 сантиметров. Благодаря усилиям врачей девочка быстро пошла на поправку.

Заведующая отделением детской хирургии Евгения Полуконова пояснила, что измененный орган перестал выполнять свои функции и начал представлять угрозу для здоровья ребенка. Медицинский консилиум принял решение о спленэктомии — удалении селезенки. Операция прошла в плановом порядке.

По словам Евгении Полуконовой, технически операция не была сложной, но аномальные размеры органа требовали от врачей повышенной аккуратности. В ходе вмешательства выяснилось, что селезенка была травмирована ранее. Специалисты отметили, что пациентке повезло попасть на плановую операцию.

Тщательная предоперационная подготовка, проведенная коллегами-анестезиологами и гематологами, позволила завершить вмешательство без осложнений. Послеоперационный период занял минимальное время, восстановление протекает быстро.

Врач-рентгенолог Эмма Саркисова помогла правильно интерпретировать данные, позволившие выявить увеличение селезенки и ее аномалию.