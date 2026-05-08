В Подольской детской больнице провели сложную операцию новорожденному

В деревне Бородино в Подольской детской больнице врачи успешно удалили объемное образование из брюшной полости новорожденного. Операция была малоинвазивной и проведена с минимальными разрезами.

Заведующая детским хирургическим отделением, врач-детский хирург Евгения Полуконова подчеркнула, что послеоперационный период прошел спокойно. На шестые сутки ребенка в стабильном состоянии выписали домой.

Детское хирургическое отделение Подольской детской больницы рассчитано на 36 коек, из которых 5 предназначены для пациентов урологического профиля. В отделении трудятся 21 врач, оказывая как плановую, так и круглосуточную экстренную хирургическую помощь.