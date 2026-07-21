В Подольской больнице напомнили о вакцинации против бешенства

Любой контакт с потенциально зараженным бешенством зверем, будь то укус, царапина или даже простое попадание слюны на кожу, требует незамедлительного визита в травматологический пункт. Медики подчеркнули, что промедление в такой ситуации может стоить жизни, поскольку симптомы заболевания проявляются уже тогда, когда помочь пациенту практически невозможно. Об этом напомнила заведующая отделением медпрофилактики обособленного структурного подразделения № 1 Подольской клинической больницы Юлия Марянина.

Стандартная схема экстренной иммунизации предполагает введение препарата в строго определенные дни: в день обращения, а затем на третьи, седьмые, 14-е, 30-е и 90-есутки.

«Если за укусившим животным можно установить наблюдение и в течение 10 суток оно останется здоровым, курс могут сократить до трех инъекций», — рассказала Юлия Марянина.

В ситуациях, которые врач расценивает как высокорисковые, к основной вакцине добавляют антирабический иммуноглобулин, чтобы поддержать организм до момента выработки собственных антител.

Противопоказаний для проведения экстренной профилактики практически не существует. Угроза развития бешенства является смертельной, поэтому укол делают даже беременным женщинам, людям с хроническими патологиями и другими тяжелыми состояниями. Что касается плановой вакцинации, то здесь ограничения более строгие: к ним относятся острые недуги, обострение хронических болезней, тяжелые аллергические реакции на предыдущие дозы препарата, а также период беременности.

Первичную помощь и введение первой дозы вакцины проводят в круглосуточном травмпункте Подольской областной клинической больницы, который располагается на улице Ленинградской в доме № 9.

Все последующие этапы вакцинации осуществляются в поликлиническом отделении по адресу: улица Кирова, 27, куда необходимо предварительно записаться на прием. При наличии полиса ОМС вся процедура проводится бесплатно.