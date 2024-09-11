Более 40 маскировочных сетей передали из Подольска в зону СВО

Волонтерский центр в Подольске передал более 40 маскировочных сетей женам бойцов СВО для отправки на передовую. Также военнослужащим отправили экипировку и продукты.

Одной из получательниц стала подольчанка Наталья, которая уже неоднократно отвозила гуманитарную помощь своему супругу в зону СВО. В этот раз в посылке — маскировочные сети, нашлемники, нательное белье, окопные свечи и мед.

«Спасибо, что есть такие волонтерские центры, которые регулярно помогают и предоставляют все необходимое для наших бойцов», — поделилась она.

Елена также получила в волонтерском центре помощь для мужа. Вскоре она привезет на передовую 18 маскировочных сетей.

Напомним, в округе работает волонтерский центр «Красная горка» на Садовой улице, а также в МУ ДТМ СП «Молодежный» на Почтовой улице, в КПЦ «Дубровицы», в ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, в доме культуры в поселке Молодежный. Также передать гумпомощь можно через волонтерский центр на улице Ульяновых и сортировочный пункт Парковой улице. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

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