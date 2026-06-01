В Подольске завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Подольске 30 мая завершился турнир по пожарно-спасательному спорту, посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Иосифовича Яблочкина. Три дня участники из России и Республики Беларусь боролись за звание сильнейших в различных дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, пожарная эстафета и боевое развертывание.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогали в организации и судействе турнира. Победители определялись в личном и командном первенстве в двух зачетах: международном и межрегиональном.

Спортсмены из Московской области показали отличные результаты. Артем Малинин завоевал золотую медаль в дисциплине «Штурмовая лестница». Команда безоговорочно победила в пожарной эстафете.

В общекомандном зачете сборная Московской области заняла второе место. Победу в межрегиональном зачете одержала сборная Республики Татарстан, а третье место досталось спортсменам из Нижегородской области.

В международном зачете первое место заняла сборная МЧС России, второе — команда МЧС Республики Беларусь, третье — молодежная сборная МЧС Республики Беларусь.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Также были отмечены заслуги тренеров, подготовивших спортсменов к соревнованиям.