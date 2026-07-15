В Подольске завершили ремонт региональных дорог

В городском округе Подольск специалисты Мосавтодора завершили ремонт трех региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что специалисты Мосавтодора обновили более 11,5 километров дорожного покрытия. Это обеспечит комфортный проезд к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения округа для более чем 200 тысяч жителей. На дорогах также укрепили обочины и продолжают работы по нанесению разметки.

Наибольший объем покрытия уложили на Старосимферопольском шоссе между остановками «Станция Гривно» и «50 км». Благодаря замене семи километров покрытия более 20 тысяч автомобилистов смогут с комфортом добираться до микрорайонов Львовский и Климовск, железнодорожной станции, церкви священномученика Сергия Подольского и подстанции скорой медицинской помощи.

В центре Подольска обновили более 1,3 километра покрытия на участке проспекта Ленина между улицами Комсомольской и Карла Маркса. Это сделает доступ к дому-музею В. И. Ленина, музею Подолье, усадьбам, собору Троицы Живоначальной и другим достопримечательностям удобнее для гостей и жителей города.

Завершили ремонт и у села Покров на участке Домодедовского шоссе, соединяющего Подольский и Домодедовский округа. Там заменили более 3,2 километра дорожного покрытия.

На всех участках укладку выполнили с использованием современной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16, которая обладает повышенной износоустойчивостью и позволяет продлить межремонтные сроки.

В ведомстве добавили, что в округе продолжается ремонт муниципальных дорог. Из планируемых к ремонту в этом сезоне 39 участков (25,5 километра) уже отремонтировали 30.