Пристройку к школе №16 в Подольске возведут в середине лета

В городе Подольск близится к завершению строительство дополнительной пристройки к школе №16, расположенной на Народной улице. Фасад здания уже полностью оформлен, и оно приобретает современный вид. Рабочие приступили к благоустройству территории вокруг школы, включая устройство проездов и спортивных площадок.

Начальник участка Сергей Иваненко сообщил, что специалисты устанавливают малые архитектурные формы. На объекте уже смонтированы баскетбольные щиты и трибуны, ведется монтаж ограждения.

Параллельно ведется отделка входных групп, чтобы они встречали детей и родителей светом и уютом. Территорию возле школы частично заасфальтировали, подготовив основание под будущий асфальт.

Внутри здания завершается обвязка вентиляционного оборудования, идут работы по финишной отделке помещений. Монтируется технологическое оборудование пищеблока и учебных классов, а также внутренние блоки.

На объекте задействованы 124 рабочих, 25 инженерно-технических сотрудников и девять единиц техники: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, автокран и каток. Впереди — озеленение, благоустройство, укладка асфальта и подключение наружного электроснабжения по постоянной схеме.

В новом корпусе предусмотрены игровые комнаты для младших школьников и музыкальная студия. Для старшеклассников оборудуют лаборатории и кабинеты домоводства. Также в здании разместятся библиотека и обеденный зал на 540 мест.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года.