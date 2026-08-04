Новый учебный блок школы № 16 в Подольске откроют у сентября

На улице Народной в Подольске почти готово новое здание пристройки к школе № 16. Учебный блок рассчитан на 580 мест, и его планируют открыть 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса, строительная готовность составляет 95%. По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на объекте ведутся пусконаладочные работы, осуществляется сборка и расстановка мебели, монтаж инженерных коммуникаций и устройств пожарной сигнализации. Также продолжается устройство шумоизоляции, сборка и установка межкомнатных и противопожарных дверей.

Пристройка состоит из трех корпусов переменной этажности — от трех до четырех этажей. Площадь существующего здания школы — 3654,3 квадратных метра, а пристройки — 8300 квадратных метров. Новый корпус соединит со старым стеклянный переход на уровне второго этажа.

В новом корпусе, помимо учебных кабинетов, сделают библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал на 350 мест, многофункциональный спортзал и мастерские (для работы с деревом и металлом, по обработке ткани и так далее). На прилегающей территории обустроят современные игровые площадки, спортивную зону, а также поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Открытие нового учебного блока позволит ликвидировать вторую смену в школе № 16 и частично разгрузить образовательные учреждения в соседних микрорайонах.