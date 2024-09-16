Турнир по мини-футболу за Кубок Водоканала прошел в Подольске

Ежегодный турнир за кубок Водоканала в 13-й раз прошел в Подольске. Участие в нем приняли 37 любительских команд по мини-футболу.

Соревнования провели на запасных полях спорткомплекса «Труд». На турнире 28 команд выступили в дивизионе 6×6 и еще девять — в дивизионе 8×8. За два дня состязаний удалось определить победителей и призеров. Их наградили памятными кубками и медалями.

В лиге 6×6 лучшей стала команда «Кузнечики», второе место заняла «Народная команда», а бронза досталась «Адреналину». В лиге 8×8 победила команда «Кредо», серебро завоевал «Сатурн», а третье место занял футбольный клуб «Фиаско».

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