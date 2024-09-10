Граффити о безопасности дорожного движения нарисовали в Подольске

Автоинспекторы в Подольске запустили пилотный проект и пригласили художника Максима Демченко для того, чтобы тот нарисовал граффити о правилах безопасности дорожного движения. Перед пешеходными переходами появились три арт-объекта.

Граффити появились рядом со школой № 17. Красочные картинки рассказывают детям основные принципы: «Переходи пешком», «Убедись в безопасности перехода» и «Посмотри по сторонам».

Сотрудники Госавтоинспекции, активисты отряда юных инспекторов дорожного движения, представители администрации и председатель Общественного совета при Управлении МВД в Подольске вручили прохожим листовки и напомнили важные правила. Нарисованные арт-объекты привлекли внимание горожан.

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