Асфальт на трех улицах в Подольске восстановят после ремонта теплосетей

Модернизация тепловых сетей продолжается в муниципалитете. После проведенных работ по прокладке труб начали восстанавливать асфальтовое покрытие на некоторых улицах города.

На Ленинградской улице установили основание под асфальт. Трубы возле домов № 16 и 18, которые оставались открытыми для устранения возможных неполадок, закрыли и приступили к укладке нижнего слоя покрытия. Работы проводят с учетом погодных условий и планируют закончить к воскресенью.

На Высотной улице возле домов № 7, № 9 и № 11 специалисты продолжают обустраивать основание для проездов и тротуаров. На улице Чистова у дома№ 17а и на Литейной улице, у дома № 4б восстановили внутридворовый проезд. Также приводят в порядок тротуары в парке «Березки», куда уже доставлены все необходимые строительные материалы.

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