Строительство завода рыбных деликатесов возобновили в Подольске

Производственный корпус № 1, контрольно-пропускной пункт и складские помещения начали возводить на заводе шпротной и деликатесной продукции вблизи деревни Северово. Генеральный застройщик ООО «Стройтех-21» отливает монолитные конструкции.

Для производственного цеха провели кольцевое водоснабжение и почти наполовину отлили монолит. Работы планируют завершить к концу этого года.

«На текущий момент в проект уже вложено свыше 130 миллионов рублей. Строительство нового предприятия ведется за счет собственных средств ГК „Русский рыбный мир“ без привлечения кредитов и субсидий», — сказал генеральный директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев.

Завод рассчитан на выпуск более пяти тысяч тонн рыбной продукции в год. Инвестор создаст в Подольске свыше 250 рабочих мест.

Строительство предприятия по производству шпротной продукции началось в 2018 году. Тогда это был крупнейший инвестиционный проект в сфере агро-промышленного комплекса, реализуемый совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестор планировал начать строительство в 2022 году, однако сроки сдвинули из-за пандемии COVID-19 и санкции против России.

Генеральный подрядчик ООО «Стройтех-21» вышел на площадку в марте 2024 года.

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