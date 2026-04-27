В Подольске устранят последствия апрельского снегопада

В городском округе Подольск на улице Юбилейная, дом 28, сотрудники управляющей компании «Подольск» при помощи трактора расчистили тротуары вокруг домов. В это утро в микрорайоне работают две единицы техники. Устранение последствий апрельского снегопада началось с семи часов утра — до того как многие люди начали выходить на учебу или работу.

Начальник участка управляющей компании «Подольск» Юлия Курманова сообщила, что будет прометен каждый двор. Кроме того, работают дворники, которые очищают входные группы.

По информации МЧС, шквалистый ветер и осадки в области сохранятся до конца суток 27 апреля.