Занятия по швейному делу организуют для семей участников СВО в центре моды в Подольске

Центр моды и дизайна Натальи Советской в Подольске организовал новые мероприятия для поддержки бойцов СВО и их семей. Им помогут с профессиональной адаптацией и обучат новой профессии.

Ускоренные занятия по переквалификации и обучению швейному делу с перспективой последующего трудоустройства бесплатно проведут на базе центра по адресу: улица Чистова, 5а, помещение 2.

Также для участников спецоперации и их близких в центре с 21 октября будут проходить консультации профессионального психолога. Посещать их можно бесплатно по понедельникам с 16:00 до 18:00.

Музеи городского округа в рамках всероссийской «Музейной недели» подготовили обширную культурную программу для семей бойцов СВО. Они смогут бесплатно побывать до 25 октября на выставках и других мероприятиях в музее «Подолье», Подольском выставочном зале и краеведческом музее.

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