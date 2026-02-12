В Подольске строят новую школу на 550 мест

В городе Подольск продолжается возведение новой школы на улице Ватутина. Учебное заведение будет рассчитано на 550 мест.

На данный момент на объекте идут монолитные работы. Специалисты вяжут арматуру в техническом подполье и готовятся к армированию четвертой секции фундаментной плиты. Первая секция перекрытия технического подполья уже забетонирована.

Начальник участка Вадим Титов сообщил, что на стройплощадку поступили чертежи первого этажа. Через неделю специалисты приступят к гидроизоляции и утеплению цоколя с последующей обратной засыпкой.

В строительстве участвуют шесть разнорабочих, 23 монолитчика и три сотрудника инженерно-технического состава. Также задействована техника: каток, погрузчик и башенный кран.

Проект реализуется в рамках региональной государственной программы, финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

Перед началом строительства старое здание школы, признанное аварийным, было полностью демонтировано. Площадь нового корпуса составит около 10 тысяч квадратных метров.

Открытие учреждения запланировано на 2028 год.