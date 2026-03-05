В Подольске строится новая школа на 1100 мест

В городе Подольск на улице Садовой продолжается строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников. Сейчас подрядчик возводит цокольный этаж и проводит работы по армированию и бетонированию стен. На площадке работают около 70 человек, задействована тяжелая техника: экскаватор, погрузчик и башенный кран.

Общая площадь участка, на котором ведется строительство, составляет 13,7 тысячи квадратных метров. В дальнейшем здесь проведут внешние инженерные сети — водоснабжение и канализацию.

Новая школа будет хорошо оборудована: предусмотрены два спортивных зала, актовый зал, большая библиотека и IT-зона. Классы будут просторными, а в здании создадут безбарьерную среду для маломобильных людей.

Прилегающая территория также не останется без внимания: здесь разобьют клумбы, высадят деревья, построят беговые дорожки, установят спортивные и игровые площадки.

По словам начальника участка Андрея Харланова, работы выполняются в соответствии с графиком. Завершить их планируют до конца текущего года. Затем начнется второй этап — снос старого здания школы № 11 и строительство на его месте большого стадиона. Открытие новой школы запланировано на 2027 год.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».