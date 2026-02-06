В Подольске стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства

В Подольском колледже имени А. В. Никулина открылся региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Участникам предстоит соревноваться в таких направлениях, как «Сметное дело», «Информационная безопасность» и «Информационная безопасность» (юниоры).

Компетенция «Сметное дело» позволяет проверить навыки составления и анализа строительных смет. «Информационная безопасность» нацелена на защиту данных и информационных систем от кибератак.

Региональный этап дает молодым специалистам шанс проявить свои профессиональные умения, повысить мастерство и получить опыт в реальных условиях. Это способствует развитию кадрового потенциала Московской области и помогает молодым профессионалам строить карьеру.

Как отметила пресс-служба Министерства образования Московской области, соревнования продлятся со 2 по 28 февраля. Более 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей будут соревноваться в более чем 300 компетенциях.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Московской области для участия в межрегиональном этапе, который пройдет в апреле 2026 года в различных городах России.