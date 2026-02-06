В Подольске сотрудники учреждений присоединились к уборке снега

Утром 30 января во Дворце молодежи в Подольске началась активная работа по расчистке территории от снега. Сотрудники учреждения дружно взялись за лопаты и снегоуборочную технику, чтобы обеспечить безопасные и удобные подходы к зданию для посетителей.

В ходе уборки была расчищена площадь перед Дворцом, убраны тротуары. Для работы на обширной территории использовался мини-трактор. Родители воспитанников также с удовольствием присоединяются к уборке, помогая расчищать снег.

Методист Дворца молодежи Валерия Цинкалова отметила, что коллектив дружно выходит на уборку, и это служит отличной зарядкой и зарядом бодрости на весь день.