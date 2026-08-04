В Подольске состоялись соревнования по корнхолу для атлетов с ОВЗ

В городском округе Подольск в спортивном клубе «Корсар-спорт» прошли соревнования по корнхолу. Участниками турнира стали двенадцать атлетов с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметила инструктор по адаптивной физической культуре клуба Анна Вылобкова, у мероприятия было две цели: праздничная и спортивная. Состязания помогли популяризировать активный образ жизни и стали отборочным этапом на выездные турниры. По итогам соревнований будет сформирована команда для участия в следующем уровне состязаний.

Корнхол — это напольная игра, в которой участники соревнуются в точности бросков. Задача спортсмена — забросить восемь матерчатых мешочков, наполненных кукурузным зерном, в отверстие на наклонной доске-мишени. Победитель определяется по очкам: зачет ведется отдельно среди мужчин и женщин.

Одной из ярких участниц стала Светлана Чубукова. Недавно она завоевала серебро на двухэтапных соревнованиях в Воскресенске, где обошла всех соперниц в финале. «Там все по-серьезному, почти как в Америке. Игра идет до тридцати очков, кто быстрее наберет — тот и победил», — поделилась спортсменка.

Организаторы подчеркнули, что такие турниры укрепляют физическую форму и помогают социализации людей с ОВЗ. Они дают каждому участнику шанс проявить свои способности и возможность побороться за честь представлять Подольск на региональном уровне.