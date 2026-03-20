Аварийный дом снесли на Почтовой улице в Подольске

В городе Подольске на улице Почтовой завершилось разрушение аварийного строения № 6, в котором ранее функционировал магазин автотоваров. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Построенные в 1974 году одноэтажные помещения сначала использовались как магазин, а затем как кафе. Площадь здания составляла примерно 300 квадратных метров. Снижение несущей способности конструкций и общее ухудшение технического состояния привели к тому, что здание было выведено из эксплуатации и оставалось пустым, постепенно разрушаясь.

В этом месяце аварийное сооружение было ликвидировано, а территория очищена от строительного мусора. На освободившемся участке собственник собирается построить магазин товаров повседневного спроса площадью 555 квадратных метров. Разрешение на строительство уже получено.

На территории городского округа Подольск обнаружено 417 объектов незавершенного строительства. На текущий момент 320 объектов, что составляет 77% от общего числа, были снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательными требованиями. Работы по урегулированию ситуации с объектами продолжат осуществляться.