Крытый павильон появился на остановке у больницы № 3 в Подольске

Новую остановку общественного транспорта с крытым павильоном установили в Подольске. Она расположена возле третьего отделения областной клинической больницы на улице Володи Дубинина.

Жители города ранее жаловались, что до лечебных учреждений неудобно добираться, поскольку автобусы останавливались далеко от входа. Горожане обратились с соответствующей просьбой к главе окружного совета депутатов Алексею Никулину и депутату областной думы Павлу Максимовичу.

Пожелания жителей Подольска были выполнены. «Автодор» установил крытый прозрачный павильон возле дома № 14 на улице Володи Дубинина. Остановку, которая называется «Больница № 3», включили в маршруты общественного транспорта.

«Вместе с жителями решаем, что нужно сделать, чтобы город стал лучше и комфортнее», — отметил Алексей Никулин.

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