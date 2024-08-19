Родители учеников проверили готовность Федюковской школы к сентябрю

В Федюковской школе имени Зернова в Подольске провели «Родительскую приемку». ⁣⁣Мамы учеников совместно с администрацией и педагогами оценили готовность учреждения к 1 сентября.

В этом году в Федюковской школе откроется центр «Точка роста». Там ребята смогут подтянуть свои знания по физике, химии, информатике и биологии. Для этого в школе обновили три кабинета и закупили для них современное оборудование. Также оборудовали зону отдыха и коворкинг для презентации учебных проектов.

Кроме того, к новому учебному году в школе провели масштабный ремонт и открыли новые кружки по информатике и робототехнике. В сентябре учреждение примет более 80 первоклассников, которые будут учиться в трех классах.

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