Реконструкция дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» началась в Подольске

В городском округе Подольск началась реконструкция дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта». Специалисты завершат работы в третьем квартале 2025 года.

Подрядчики привели в порядок дороги на улицах Курской и Комсомольской. Вскоре они нанесут там разметку. Также обновили полотно на проспекте Ленина.

«В сентябре специалисты приступят к долгожданной реконструкции автодороги „Дубровицы — б/о „Мечта“. Для нас было важно подойти к разработке сложного проекта тщательно, на это потребовалось много времени. Строительство будет вестись в два этапа и завершится в третьем квартале 2025 года», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Помимо этого, мост вблизи Кутьина восстановят до декабря. Специалисты также приведут в порядок около 1,5 километров тротуаров в селе Сынково и переходно-скоростную полосу на улице Высотной, автобусные остановки на Матросской улице, Домодедовском шоссе, проспекте 50 лет Октября и в микрорайоне Климовск.

Список ремонтов формируется на следующий год. Специалисты администрации планируют, что в 2025 он будет больше, чем в текущем году.

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