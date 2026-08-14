В Подольске рассказали о предстоящем информировании избирателей

В концертном зале администрации городского округа Подольск 14 августа состоялось мероприятие для сотрудников участковых избирательных комиссий. Председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова сообщила, что с 20 августа по 15 сентября в Подольске будет проводиться надомное информирование населения.

Информаторы будут приходить к избирателям в вечернее время, до 20 часов, чтобы рассказать о дне, времени, месте и возможных формах голосования. На встрече обсудили экипировку информаторов: каждый будет одет в брендированные футболку и жилет, а также иметь заполненный бейдж и удостоверение члена участковой избирательной комиссии. С собой у информаторов будет раздаточный материал.

Важно отметить, что информаторы не заходят в дом или квартиру, а общаются с жителями у входа в жилье. На встрече также предупредили о случаях мошенничества: людям приходят СМС с приглашением проголосовать в мессенджерах, хотя такой формы участия в выборах не предусмотрено. Члены УИКов будут напоминать об этом избирателям.

Выборы депутатов в областную и Государственную думы пройдут с 18 по 20 сентября.