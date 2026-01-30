В Подольске расчищают площадь Славы от снега

В Подольске сотрудники комбината благоустройства приступили к уборке снега на площади Славы. Днем трактора собрали снег, а ночью его погрузят и вывезут. С девяти часов вечера на площади работают пять КАМАЗов и трактор.

Водитель КАМАЗа Александр Долгов поделился своими впечатлениями от работы: «Больше люблю работать ночью — спокойнее движение на дорогах».

После уборки площади Славы бригада направится на станцию МЦД, чтобы вывезти снег и оттуда. Там уже работает трактор, расчищающий территорию.

Ночная смена будет приводить в порядок общественные пространства Подольска до пяти часов утра. Затем их сменят другие бригады, которые продолжат устранять последствия снегопада.