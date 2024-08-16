Противоаварийную тренировку провели на котельной «ЗиО-Подольск»

Представители ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций, профильных отделов администрации и экстренных служб провели тренировку на котельной. По легенде, более 140 домов остались без горячей воды из-за возгорания.

Представители ведомств отрабатывали ликвидацию аварии в условиях низкой температуры на улице. По сценарию произошло короткое замыкание в обмотке электродвигателя сетевого насоса в котельной «ЗиО-Подольск». Сработала пожарная сигнализация. Станция — без электричества, более 1400 домов микрорайонов Южный и Северный остались без горячей воды.

Теплоснабжающая организация передала сигнал в единую диспетчерскую службу и другим ответственным организациям. Пожар удалось оперативно ликвидировать благодаря своевременной коммуникации.

Подобные тренировки еще не раз проведут в городском округе Подольск. Они направлены на быстрое реагирование и ликвидацию аналогичных случаев.

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