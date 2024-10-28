Новую линию уличного освещения обустроили в деревне Алтухово

Две новые линии уличного освещения установили в городском округе Подольск. Их общая протяженность составила 1500 метров.

Фонари появились в деревне Алтухово от Старосимферопольского шоссе до деревни Романцево, а также от Старосимферопольского шоссе до Железнодорожной улицы в микрорайоне Львовский. Освещение включается с наступлением сумерек и работает исправно.

Работы проводились по просьбам жителей населенных пунктов в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

В Подольске также модернизировали распределительные сети комплекса к зиме. На воздушных линиях появилось новое оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что в регионе завершается программа благоустройства на 2024 год. Финальные работы проведут в ноябре. В 2025 году в Московской области приведут в порядок 75 общественных территорий.

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