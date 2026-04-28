В Подольске прошел региональный слет «Пост № 1»

27 апреля в городском округе Подольск на площади Славы состоялся региональный слет «Пост № 1». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали 50 команд из 23 муниципальных образований региона. Цель слета — патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и совершенствование церемониальных навыков участников Поста № 1.

Организаторы отметили: «Такие мероприятия, как слет „Пост № 1“, играют ключевую роль в системе патриотического воспитания молодежи. Они помогают школьникам глубже изучать историю Отечества».

Конкурсная программа включала пять этапов. Участники отвечали на вопросы викторины «Страницы истории Отечества», демонстрировали навыки церемониальной подготовки, возлагали гирлянду к мемориалу, работали со знаменем и осваивали технику обращения с оружием.

По итогам соревнований первое место заняла группа Почетного караула «ДМЦ Альбатрос» из городского округа Домодедово. Второе место досталось команде «Авиатор» из городского округа Фрязино. Третье место заняла команда «Фортуна» из Подольска.