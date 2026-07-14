В Подольске прошел гала-концерт проекта «Путь Чайковского»

В субботу, 11 июля, в городском округе Подольск на территории усадьбы Плещеево состоялся гала-концерт в рамках музыкального проекта «Путь Чайковского». Художественным руководителем проекта является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет. Мероприятие собрало пять тысяч зрителей, несмотря на погоду.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что в регионе проходит множество летних фестивалей, среди которых «Лето. Музыка. Музей» в Истре и «Джазовые сезоны» в Архангельском. Он также подчеркнул, что проект «Путь Чайковского» — не единственное событие, связанное с именем великого композитора.

«Плещеево — совершенно особенное место, — сказал Василий Кузнецов. — В планах реконструкция усадьбы — процесс очень непростой и долгий. Надеюсь, что благодаря этому мероприятию, которое мы проводим здесь второй раз и планируем сделать традиционным, об усадьбе узнает еще больше людей».

Вниманию гостей гала-концерта представили постановку музыкально-драматического спектакля А. С. Пушкина — П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в авторской версии маэстро Юрия Башмета. Бессмертные строки из поэмы А. С. Пушкина читали народный артист РФ Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова. Музыку П. И. Чайковского исполнил Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета. Арии из оперы прозвучали в исполнении солистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект «Путь Чайковского» реализуется Русским концертным агентством с 2022 года при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Основная идея проекта — проведение специальных концертов на открытом воздухе с участием звезд академического искусства в местах, непосредственно связанных с жизнью и творчеством великого композитора.