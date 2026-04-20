В Подольске пройдут курсы по гальванике для промышленных специалистов

В цехе «ХимНикель» предприятия АО «СПКБ Техно», расположенного в городе Подольск на улице Бронницкая, дом 5, проводят курсы по гальванике. Обучение длится три дня: первые два дня посвящены теории, а третий день — практическим занятиям. Лекции читают преподаватели из Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ). В 2024 году предприятие и вуз подписали соглашение о сотрудничестве.

На «СПКБ Техно» гальванические процессы в производстве применяют около 10 лет. Специалисты предприятия решили поделиться опытом с коллегами. В этот раз на курсы приехали сотрудники кабельного завода из города Электроугли, где пока нет цеха гальваники, но планируется его запуск.

Студенты узнали о покрытии кабеля серебром, никелем и оловом, а также о наращивании слоя железа на изношенные детали. Практическая часть включает проверку толщины гальванического покрытия двумя способами: с ячейкой Хулла — специальным прибором для тестирования электролитов, а также с помощью цифрового толщиномера. Измеряется толщина в микрометрах.

По завершении курсов студентам вручили сертификаты. Занятия на предприятии проходят по заявкам несколько раз в месяц.