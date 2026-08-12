В Подольске продолжается строительство новой школы

В городе Подольске на улице Ватутина идет строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест. На данный момент готовность объекта составляет 35%.

На стройплощадке работают 33 специалиста и 2 единицы техники. Практически завершены монолитные работы — они выполнены на 98%. Параллельно ведутся работы по устройству наружных стен (30%) и внутренних стен с перегородками (55%).

Новый школьный корпус будет оснащен универсальными и специализированными кабинетами, ИТ-полигоном, спортивным залом и залом для мероприятий, медиатекой и зонами отдыха. Также в здании планируется столовая с пищеблоком полного цикла. Территория вокруг школы будет благоустроена, включая создание спортивного ядра и детских игровых площадок.

Ранее было снесено старое аварийное здание школы. Площадь нового корпуса составит около 10 тысяч квадратных метров. Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2028 году. Это позволит обеспечить дополнительные места для обучения детей в Подольске и улучшить условия образовательного процесса.