В Подольске продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества

На улице Школьная, дом 10/1, в микрорайоне Климовск города Подольска идет капитальный ремонт центра детского творчества. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам национального проекта «Семья».

В настоящее время строители заканчивают устройство вентилируемого фасада и ведут отделочные и общестроительные работы, а также монтаж витражей. Общая готовность строительства достигла 75%.

В процессе капитального ремонта преобразятся фасад здания и все инженерные сети: будут заменены радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Помимо этого, выполнены внутренняя отделка помещений, кровельные работы, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории.

Обновленные помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью, чтобы создать оптимальные условия для занятий детей творчеством и музыкой. Завершение всех работ на объекте запланировано на 2026 год.