Центр детского творчества в Подольске капитально отремонтируют в этом году

В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска продолжаются работы по капитальному ремонту центра детского творчества. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, на данный момент строительная готовность объекта достигла 80%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они направлены на реализацию задач нацпроекта «Семья».

Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время строители занимаются отделочными и общестроительными работами, а также монтажом витражей.

В ходе капитального ремонта зданию центра придадут новый облик: будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также проведены внутренняя отделка помещений, кровельные работы, благоустроена прилегающая территория. Обновленные помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре создадут все условия для занятий творчеством и музыкой.

Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году.