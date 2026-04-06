В Подольске продолжается капитальный ремонт школы № 22

В Подольске на улице Юных Ленинцев продолжается капитальный ремонт школы № 22. На данный момент строительная готовность объекта превышает 30 %. В работах участвуют 38 человек, в том числе два инженерно-технических специалиста, а также экскаватор и погрузчик.

Ремонт затронет все внутренние помещения здания: спортивный зал, пищеблок и другие. Специалисты планируют обновить фасад и кровлю, заменить инженерные коммуникации и сантехническое оборудование.

На данный момент на верхних этажах завершена стяжка пола, заделка рустов и грунтовка потолков. Ведутся штукатурные и шпаклевочные работы. В планах — устройство скатной кровли и монтаж металлокассетного фасада с каркасной системой.

После завершения строительных работ в классах установят новую мебель и современное оборудование, а также приведут в порядок пришкольную территорию. Открытие школы после капитального ремонта запланировано на сентябрь 2026 года.